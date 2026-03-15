Новоселова Анастасия Христоворовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Новоселова Анастасия Христоворовна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Новоселов Михайло Терентиев1831 ст. г.р.
Дети
Новоселов Иоанн Михайлович05.08.1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Михайло Терентиев

Рождение ребёнка
05.08.1854

Сын: Новоселов Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Новоселов Михайло Терентиев

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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