Новоселова Анастасия Христоворовна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Новоселов Михайло Терентиев1831 ст. г.р.
Дети
Новоселов Иоанн Михайлович05.08.1854 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1854
Сын: Новоселов Иоанн Михайлович
Отец ребёнка: Новоселов Михайло Терентиев
Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно