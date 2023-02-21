Куличенкова (Балюкова) Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куличенкова (Балюкова) Вера Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1975

Дочь: Зимина Елена Павловна

Отец ребёнка: Куличенков Павел Алексеевич

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.09.1978

Дочь: Кашинцева Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Куличенков Павел Алексеевич

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куличенков Павел Алексеевич

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