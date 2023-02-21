Куличенкова (Балюкова) Вера Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1975
Дочь: Зимина Елена Павловна
Отец ребёнка: Куличенков Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
12.09.1978
Дочь: Кашинцева Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Куличенков Павел Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно