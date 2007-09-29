Зимина (Куличенкова) Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1975
Рождение ребёнка
29.09.2007
Дочь: Зимина Вера Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.06.2013
Сын: Зимин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.12.2016
Дочь: Зимина Дарья Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности