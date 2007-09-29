Зимина (Куличенкова) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина (Куличенкова) Елена Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1975

Отец: Куличенков Павел Алексеевич

Мать: Куличенкова Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.09.2007

Дочь: Зимина Вера Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.06.2013

Сын: Зимин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.12.2016

Дочь: Зимина Дарья Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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