Артюхин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Артюхин Иван Матвеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Михайловна
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Смерть
Неизвестно