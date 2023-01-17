Артюхин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюхин Михаил Иванович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Артюхин Иван Матвеевич

Мать: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Михайловна

Мать ребёнка: Ирина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Ирина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артюхин Илья Михайлович

Мать ребёнка: Ирина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Смерть
Неизвестно
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