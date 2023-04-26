Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Артюхин Михаил Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Артюхин Михаил Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артюхин Илья Михайлович

Отец ребёнка: Артюхин Михаил Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артюхин Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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