Rogenbaum Juhan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rogenbaum Juhan

Место рождения

Ряэма

Дата рождения

31.12.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1903 ст.

Дочь: Kirchhoff Sinaida

Мать ребёнка: Rogenbaum Liisa

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
12.03.1909

Дочь: Klaus Lydia

Мать ребёнка: Rogenbaum Liisa

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
11.12.1914 ст.

Сын: Roomere Hillar

Мать ребёнка: Rogenbaum Liisa

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Rogenbaum Liisa

Смерть
Неизвестно
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