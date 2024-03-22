Rogenbaum Juhan
Место рождения
Дата рождения31.12.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1876 ст.
Рождение ребёнка
10.05.1903 ст.
Дочь: Kirchhoff Sinaida
Мать ребёнка: Rogenbaum Liisa
Рождение ребёнка
12.03.1909
Дочь: Klaus Lydia
Мать ребёнка: Rogenbaum Liisa
Рождение ребёнка
11.12.1914 ст.
Сын: Roomere Hillar
Мать ребёнка: Rogenbaum Liisa
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Rogenbaum Liisa
Смерть
Неизвестно