Оболенская (Левандовская) Надежда Владимировна
Место рожденияг. Тифлис, Тифлисская губерния, Российская империя
Дата рождения10.07.1903
Дата смерти03.05.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1903
г. Тифлис, Тифлисская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.1982
г. Перпиньян, Восточные Пиренеи, Лангедок-Руссильон, Французская республика