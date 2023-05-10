Оболенская (Левандовская) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Левандовская) Надежда Владимировна

Место рождения

г. Тифлис, Тифлисская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.07.1903

Дата смерти

03.05.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Тифлис, Тифлисская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оболенский Всеволод Владимирович

Смерть
03.05.1982
г. Перпиньян, Восточные Пиренеи, Лангедок-Руссильон, Французская республика
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