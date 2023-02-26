Фёдор Михеев
Место рожденияд.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Неучева Пелагея Фёдорова
Мать ребёнка: не указана
д.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно