Харченко (Митяшова) Анастасия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко (Митяшова) Анастасия Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харченко Петр Лукич

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1948

Сын: Харченко Борис Петрович

Отец ребёнка: Харченко Петр Лукич

Рождение ребёнка
07.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харченко Петр Лукич

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харченко Петр Лукич

Смерть
Неизвестно
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