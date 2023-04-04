Харченко (Митяшова) Анастасия Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харченко Петр Лукич
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: Харченко Петр Лукич
Рождение ребёнка
07.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харченко Петр Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харченко Петр Лукич
Смерть
Неизвестно