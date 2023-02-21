Кривошеина Екатерина Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1871 ст.
Сын: Кривошеин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
28.02.1875 ст.
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
07.10.1877 ст.
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
30.07.1883 ст.
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
11.09.1886 ст.
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
10.03.1889 ст.
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно