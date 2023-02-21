Кривошеина Екатерина Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеина Екатерина Харитонова

Кривошеина Екатерина Харитонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1871 ст.

Сын: Кривошеин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Поликарпович

Рождение ребёнка
28.02.1875 ст.

Сын: Кривошеин Евфим Иванович

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Поликарпович

Рождение ребёнка
07.10.1877 ст.

Сын: Кривошеин Яков Иванович

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Поликарпович

Рождение ребёнка
30.07.1883 ст.

Сын: Кривошеин Филип Иванович

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Поликарпович

Рождение ребёнка
11.09.1886 ст.

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Поликарпович

Рождение ребёнка
10.03.1889 ст.

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Иван Поликарпович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close