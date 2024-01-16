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Тер Александр Андреевич
Тер Александр Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Тер Андрей Яковлевич
Мать
Мирон Антонина Ильинична
Дети
Не указаны
Добавил:
ТГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Тер Андрей Яковлевич
Мать:
Мирон Антонина Ильинична
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