Тюмкин? Иван Романов
мужской, родился 1848, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнна ИвановаОколо 1822 г.р.
ОтецРоман СемёновОколо 1822 г.р.
Супруги
Елена Сидорова1855 г.р.
Дети
Федосья ИвановаОколо 1875 г.р.
Ксения ИвановаОколо 1884 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Роман Семёнов
Мать: Анна Иванова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
17.01.1873
Жена: Елена Сидорова
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Федосья Иванова
Мать ребёнка: Елена Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Елена Сидорова
Бракосочетание
14.01.1894
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно