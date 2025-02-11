Тюмкин? Иван Романов 1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюмкин? Иван Романов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1848, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анна ИвановаОколо 1822 г.р.
Отец
Роман СемёновОколо 1822 г.р.
Супруги
Елена Сидорова1855 г.р.
Марахтанова (3 Бр.), ~Медюкова (2 Бр.), Тюмкина (1 Бр.) Олимпиада Семёнова1850 г.р.
Дети
Федосья ИвановаОколо 1875 г.р.
Ксения ИвановаОколо 1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Роман Семёнов

Мать: Анна Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10 семья

Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

9 семья

Бракосочетание
17.01.1873

Жена: Елена Сидорова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Федосья Иванова

Мать ребёнка: Елена Сидорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Елена Сидорова

Бракосочетание
14.01.1894

Жена: Марахтанова (3 Бр.), ~Медюкова (2 Бр.), Тюмкина (1 Бр.) Олимпиада Семёнова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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