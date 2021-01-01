Бабкина (Богачева) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1942
Дата смерти?.01.2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1942
Отец: Богачев Иван
Рождение ребёнка
01.04.1966
Сын: Бабкин Дмитрий Валентинович
Отец ребёнка: Бабкин Валентин Михайлович
Рождение ребёнка
27.01.1970
Сын: Бабкин Анатолий Валентинович
Отец ребёнка: Бабкин Валентин Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.2021