Бабкина (Богачева) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина (Богачева) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1942

Дата смерти

?.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1942

Отец: Богачев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1966

Сын: Бабкин Дмитрий Валентинович

Отец ребёнка: Бабкин Валентин Михайлович

Рождение ребёнка
27.01.1970

Сын: Бабкин Анатолий Валентинович

Отец ребёнка: Бабкин Валентин Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабкин Валентин Михайлович

Смерть
?.01.2021
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