Kupka ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kupka ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1951

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1951

Отец: Kupka Франтишек

Мать: Kupková Věra

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