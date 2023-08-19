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Kupka ?
Kupka ?
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.12.1951
Пол
Мужской
Отец
Kupka Франтишек
1922 г.р.
Мать
Kupková (Pokorná) Věra
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЦ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
19.12.1951
Отец:
Kupka Франтишек
Мать:
Kupková Věra
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