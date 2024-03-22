Булатова (Калинина) Марфа Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Калинина) Марфа Никитина

Место рождения

Калининская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1773

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Калининская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
23.01.1773 ст.

Муж: Булатов Петр Алексеев

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1773
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