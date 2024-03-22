Булатова (Калинина) Марфа Никитина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1773
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1773 ст.
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1773