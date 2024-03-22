Никитина Мария (Марфа) Моисеевна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиПосле 1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Никитин Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Никитин Степан Михайлович
Отец ребёнка: Никитин Михаил Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1863
Ханская, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)