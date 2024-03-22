Никитина Мария (Марфа) Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Мария (Марфа) Моисеевна

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1836

Дата смерти

После 1863

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1854

Сын: Никитин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Никитин Михаил Игнатьевич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1856

Сын: Никитин Степан Михайлович

Отец ребёнка: Никитин Михаил Игнатьевич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Михаил Игнатьевич

Смерть
После 1863
Ханская, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
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