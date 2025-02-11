? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Дубаев Фёдор Иванов1797 г.р.
Дети
Дубаев Егор Фёдоров1815 г.р.
Павел Фёдоров1820 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубаев Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Дубаев Егор Фёдоров

Отец ребёнка: Дубаев Фёдор Иванов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1820

Сын: Павел Фёдоров

Отец ребёнка: Дубаев Фёдор Иванов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1831

Сын: Дубаев Филипп Фёдоров

Отец ребёнка: Дубаев Фёдор Иванов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1836

Сын: Дубаев Михаил Фёдоров Рекрут 1855

Отец ребёнка: Дубаев Фёдор Иванов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.