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женский, родилась Неизвестно
Супруги
Дубаев Фёдор Иванов1797 г.р.
Дети
Дубаев Егор Фёдоров1815 г.р.
Павел Фёдоров1820 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубаев Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Дубаев Егор Фёдоров
Отец ребёнка: Дубаев Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
1820
Сын: Павел Фёдоров
Отец ребёнка: Дубаев Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Дубаев Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Дубаев Михаил Фёдоров Рекрут 1855
Отец ребёнка: Дубаев Фёдор Иванов