Гультяева Наталья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.10.1890 ст.
Сын: Гультяев Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Гультяев Борис Амбросиевич
Рождение ребёнка
12.06.1896 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Борис Амбросиевич
Рождение ребёнка
28.08.1897 ст.
Сын: Гультяев Александр Борисович
Отец ребёнка: Гультяев Борис Амбросиевич
Рождение ребёнка
18.03.1899 ст.
Сын: Гультяев Лазарь Борисович
Отец ребёнка: Гультяев Борис Амбросиевич
Рождение ребёнка
14.08.1901 ст.
Дочь: Гультяева Ульяна Борисовна
Отец ребёнка: Гультяев Борис Амбросиевич
Рождение ребёнка
08.11.1902 ст.
Сын: Гультяев Михаил Борисович
Отец ребёнка: Гультяев Борис Амбросиевич
Рождение ребёнка
19.02.1904 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Борис Амбросиевич
Рождение ребёнка
21.10.1908 ст.
Дочь: Гультяева Анна Борисовна
Отец ребёнка: Гультяев Борис Амбросиевич
Рождение ребёнка
28.01.1912 ст.
Сын: Гультяев Григорий Борисович
Отец ребёнка: Гультяев Борис Амбросиевич
Рождение ребёнка
23.09.1914 ст.
Дочь: Гультяева Зинаида Борисовна
Отец ребёнка: Гультяев Борис Амбросиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно