Гультяева Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева Наталья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1890 ст.

Сын: Гультяев Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Гультяев Борис Амбросиевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.06.1896 ст.

Сын: Гультяев Пётр Борисович

Отец ребёнка: Гультяев Борис Амбросиевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.08.1897 ст.

Сын: Гультяев Александр Борисович

Отец ребёнка: Гультяев Борис Амбросиевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1899 ст.

Сын: Гультяев Лазарь Борисович

Отец ребёнка: Гультяев Борис Амбросиевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.08.1901 ст.

Дочь: Гультяева Ульяна Борисовна

Отец ребёнка: Гультяев Борис Амбросиевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1902 ст.

Сын: Гультяев Михаил Борисович

Отец ребёнка: Гультяев Борис Амбросиевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.02.1904 ст.

Сын: Гультяев Федот Борисович

Отец ребёнка: Гультяев Борис Амбросиевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.10.1908 ст.

Дочь: Гультяева Анна Борисовна

Отец ребёнка: Гультяев Борис Амбросиевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.01.1912 ст.

Сын: Гультяев Григорий Борисович

Отец ребёнка: Гультяев Борис Амбросиевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.09.1914 ст.

Дочь: Гультяева Зинаида Борисовна

Отец ребёнка: Гультяев Борис Амбросиевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Борис Амбросиевич

Смерть
Неизвестно
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