Коробецкая-Рощина Клавдия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробецкая-Рощина Клавдия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Коробецкий Андрей Григорьевич

Мать: Коробецкая Матрёна Николаевна

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