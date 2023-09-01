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Коробецкая-Рощина Клавдия Андреевна
Коробецкая-Рощина Клавдия Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Пол
Женский
Отец
Коробецкий Андрей Григорьевич
1904 г.р.
Мать
Коробецкая Матрёна Николаевна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Коробецкий Андрей Григорьевич
Мать:
Коробецкая Матрёна Николаевна
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