Бобрецов Леонтий (Леонтей)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1685 по 1687
Дата смертиПосле 1748
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1685 по 1687
Отец: Бобрецов Акинфей
Мать: Бобрецова Евдокия
Рождение ребёнка
1708
Сын: Бобрецов Лука
Мать ребёнка: Бобрецова Ирина
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Аксёнова Татьяна
Мать ребёнка: Бобрецова Ирина
Рождение ребёнка
1731
Сын: Бобрецов Афанасий
Мать ребёнка: Бобрецова Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобрецова Акилина
Смерть
После 1748