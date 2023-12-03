Бобрецов Леонтий (Леонтей) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобрецов Леонтий (Леонтей)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1685 по 1687

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1685 по 1687

Отец: Бобрецов Акинфей

Мать: Бобрецова Евдокия

Рождение ребёнка
1708

Сын: Бобрецов Лука

Мать ребёнка: Бобрецова Ирина

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Аксёнова Татьяна

Мать ребёнка: Бобрецова Ирина

Рождение ребёнка
1731

Сын: Бобрецов Афанасий

Мать ребёнка: Бобрецова Акилина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобрецова Акилина

Смерть
После 1748
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