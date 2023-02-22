Бочкарёва Екатерина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва Екатерина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Бочкарёв Иван Иванович

Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Петрович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Петрович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Бочкарёв Николай Иванович

Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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