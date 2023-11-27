Андреева Груня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Груня

Андреева Груня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1909

Дочь: Буланова Нина Александровна

Отец ребёнка: Андреев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Константин Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Николай Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Петр Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ревцова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Андреев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородатых Наталья Александровна

Отец ребёнка: Андреев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позднякова Леля Александровна

Отец ребёнка: Андреев Александр

Смерть
1954
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close