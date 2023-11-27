Андреева Груня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1954
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.01.1909
Дочь: Буланова Нина Александровна
Отец ребёнка: Андреев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Константин Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Николай Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Петр Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ревцова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Андреев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородатых Наталья Александровна
Отец ребёнка: Андреев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позднякова Леля Александровна
Отец ребёнка: Андреев Александр
Смерть
1954