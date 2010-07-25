Редькин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редькин Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.2010

Отец: не указан

Мать: Станчук Анжелика Алексеевна

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