Щукин Александр
мужской, родился ?.08.1907, Коптево, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
умер 06.12.1950, с. Писчугово Комсомольского р-на Ивановской обл. (СССР)
ОтецЩукин СемёнНеизвестно г.р.
МатьЩукина МарияНеизвестно г.р.
Супруги
Щукина (Соколова) Екатерина26.11.1907 г.р.
Дети
Фролова (Щукина) Евангелина27.11.1930 г.р.
Щукин Борис28.12.1935 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1907
Отец: Щукин Семён
Мать: Щукина Мария
Коптево, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1930
Дочь: Фролова (Щукина) Евангелина
Мать ребёнка: Щукина (Соколова) Екатерина
Рождение ребёнка
28.12.1935
Сын: Щукин Борис
Мать ребёнка: Щукина (Соколова) Екатерина
Рождение ребёнка
27.08.1938
Сын: Щукин Вадим
Мать ребёнка: Щукина (Соколова) Екатерина
Рождение ребёнка
19.11.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щукина (Соколова) Екатерина
Смерть
06.12.1950
с. Писчугово Комсомольского р-на Ивановской обл. (СССР)