Щукин Александр ?.08.1907 — найти родственников по фамилии на Familio

Щукин Александр

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился ?.08.1907, Коптево, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

умер 06.12.1950, с. Писчугово Комсомольского р-на Ивановской обл. (СССР)

Отец
Щукин СемёнНеизвестно г.р.
Мать
Щукина МарияНеизвестно г.р.
Супруги
Щукина (Соколова) Екатерина26.11.1907 г.р.
Дети
Фролова (Щукина) Евангелина27.11.1930 г.р.
Щукин Борис28.12.1935 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1907

Отец: Щукин Семён

Мать: Щукина Мария

Коптево, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щукина (Соколова) Екатерина

Рождение ребёнка
27.11.1930

Дочь: Фролова (Щукина) Евангелина

Мать ребёнка: Щукина (Соколова) Екатерина

Марково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
28.12.1935

Сын: Щукин Борис

Мать ребёнка: Щукина (Соколова) Екатерина

Марково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
27.08.1938

Сын: Щукин Вадим

Мать ребёнка: Щукина (Соколова) Екатерина

Марково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
19.11.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щукина (Соколова) Екатерина

Марково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

Смерть
06.12.1950
с. Писчугово Комсомольского р-на Ивановской обл. (СССР)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.