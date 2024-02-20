Мазуркина (Попова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Сын: Мазуркин Михаил Моисеевич
Отец ребёнка: Мазуркин Моисей Ефимович
с.Кузейкино, Актанышский район, республика Татарстан СССР
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Мазуркин Моисей Ефимович
с.Кузейкино, Актанышский район, республика Татарстан Россия
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Мазуркин Моисей Ефимович
СССР Татарская АССР Актанышский р-н с.Кузейкино
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Мазуркин Алексей Моисеевич
Отец ребёнка: Мазуркин Моисей Ефимович
СССР Татарская АССР Актанышский р-н с.Кузейкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Мазуркин Моисей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Христя
Отец ребёнка: Мазуркин Моисей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазуркин Игнатий
Отец ребёнка: Мазуркин Моисей Ефимович
Смерть
Неизвестно