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Мазуркина (Попова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Мазуркин Михаил Моисеевич

Отец ребёнка: Мазуркин Моисей Ефимович

с.Кузейкино, Актанышский район, республика Татарстан СССР
Рождение ребёнка
1904

Сын: Мазуркин Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Мазуркин Моисей Ефимович

с.Кузейкино, Актанышский район, республика Татарстан Россия
Рождение ребёнка
1906

Сын: Мазуркин Ефим Моисеевич

Отец ребёнка: Мазуркин Моисей Ефимович

СССР Татарская АССР Актанышский р-н с.Кузейкино
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Мазуркин Алексей Моисеевич

Отец ребёнка: Мазуркин Моисей Ефимович

СССР Татарская АССР Актанышский р-н с.Кузейкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Мазуркин Моисей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Христя

Отец ребёнка: Мазуркин Моисей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазуркин Игнатий

Отец ребёнка: Мазуркин Моисей Ефимович

Смерть
Неизвестно
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