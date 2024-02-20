Мазуркин Алексей Моисеевич
Место рожденияСССР Татарская АССР Актанышский р-н с.Кузейкино
Дата рожденияОколо 1911
Дата смерти03.09.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: Мазуркин Моисей Ефимович
Мать: Мазуркина ?
СССР Татарская АССР Актанышский р-н с.Кузейкино
Рождение ребёнка
Около 04.11.1937
Сын: Мазуркин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Мазуркина Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазуркин Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Мазуркина Ольга Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.1940
г. Краснодар