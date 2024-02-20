Мазуркин Алексей Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазуркин Алексей Моисеевич

Место рождения

СССР Татарская АССР Актанышский р-н с.Кузейкино

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

03.09.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Мазуркин Моисей Ефимович

Мать: Мазуркина ?

СССР Татарская АССР Актанышский р-н с.Кузейкино
Рождение ребёнка
Около 04.11.1937

Сын: Мазуркин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Мазуркина Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазуркин Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Мазуркина Ольга Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазуркина Ольга Яковлевна

Смерть
03.09.1940
г. Краснодар
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