Кожедуб Агриппина Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожедуб Агриппина Самойловна

Место рождения

Мена, Чернігівська область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Самойла

Мать: не указана

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Стефанида Яковлевна

Отец ребёнка: Кожедуб Яков Данилович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Кожедуб Яков Данилович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Устина Яковлевна

Отец ребёнка: Кожедуб Яков Данилович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кожедуб Еремей Яковлевич

Отец ребёнка: Кожедуб Яков Данилович

Мена, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожедуб Яков Данилович

Смерть
Неизвестно
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