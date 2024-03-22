Кожедуб Агриппина Самойловна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Стефанида Яковлевна
Отец ребёнка: Кожедуб Яков Данилович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Кожедуб Яков Данилович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Устина Яковлевна
Отец ребёнка: Кожедуб Яков Данилович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Кожедуб Яков Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно