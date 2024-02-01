Крючков Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючков Юрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крючков Петр

Мать: Крючкова Варвара Денисовна

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