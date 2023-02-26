KIRSCH (SCHREIBER) Anne
Место рожденияNousseviller Les Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Дата рождения10.08.1698
Дата смерти04.04.1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Nousseviller Les Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Бракосочетание
21.01.1716
Муж: Kirsch Gaspard
Nousseviller Les Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
02.05.1717
Сын: Kirsch Pierre
Отец ребёнка: Kirsch Gaspard
Nousseviller Les Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
12.01.1719
Сын: Kirsch Daniel
Отец ребёнка: Kirsch Gaspard
Nousseviller Les Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Serait ne a Nousseviller Saint-Nabor selon Roger RICHARD.
Смерть
04.04.1772
Nousseviller Les Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE