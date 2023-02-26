KIRSCH (SCHREIBER) Anne — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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KIRSCH (SCHREIBER) Anne

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Место рождения

Nousseviller Les Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE

Дата рождения

10.08.1698

Дата смерти

04.04.1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1689 г.р.

Дети

1717 г.р.
1719 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Nousseviller Les Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Бракосочетание
21.01.1716

Муж: Kirsch Gaspard

Nousseviller Les Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
02.05.1717

Сын: Kirsch Pierre

Отец ребёнка: Kirsch Gaspard

Nousseviller Les Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
12.01.1719

Сын: Kirsch Daniel

Отец ребёнка: Kirsch Gaspard

Nousseviller Les Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Serait ne a Nousseviller Saint-Nabor selon Roger RICHARD.
Смерть
04.04.1772
Nousseviller Les Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
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