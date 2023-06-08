Пятибратов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятибратов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Пятибратов Василий

Мать: Пятибратова Клавдия

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