Селезнев Федор Елисеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Рождение ребёнка
22.07.1877
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Павловна
ГАЗО Успенская церковь
Рождение ребёнка
19.09.1879
Дочь: Софья Федоровна
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Павловна
ГАЗО Успенская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно