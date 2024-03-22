Селезнев Федор Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Федор Елисеевич

Место рождения

Курская Ольховатка, Щигровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Селезнев Елисей Федорович

Мать: Селезнева Мария Иосифовна

Курская Ольховатка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.07.1877

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Павловна

ГАЗО Успенская церковь
Рождение ребёнка
19.09.1879

Дочь: Софья Федоровна

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Павловна

ГАЗО Успенская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева Евдокия Павловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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