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Корниенко Анна Андреевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1865

Сын: Корниенко Иван Анисимович

Отец ребёнка: Корниенко Анисим Семенович

Рождение ребёнка
20.10.1868

Сын: Корниенко Артемий Анисимович

Отец ребёнка: Корниенко Анисим Семенович

Рождение ребёнка
01.11.1870

Сын: Корниенко Кузьма Анисимович

Отец ребёнка: Корниенко Анисим Семенович

Рождение ребёнка
22.10.1874

Дочь: Зиновия Анисимовна

Отец ребёнка: Корниенко Анисим Семенович

Рождение ребёнка
19.01.1877

Дочь: Ксения Анисимовна

Отец ребёнка: Корниенко Анисим Семенович

Рождение ребёнка
10.03.1879

Сын: Корниенко Василий Анисимович

Отец ребёнка: Корниенко Анисим Семенович

Рождение ребёнка
03.10.1883

Дочь: Мульченко Мария Анисимовна

Отец ребёнка: Корниенко Анисим Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корниенко Анисим Семенович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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