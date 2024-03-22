Корниенко Анна Андреевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Рождение ребёнка
25.09.1865
Сын: Корниенко Иван Анисимович
Отец ребёнка: Корниенко Анисим Семенович
Рождение ребёнка
20.10.1868
Сын: Корниенко Артемий Анисимович
Отец ребёнка: Корниенко Анисим Семенович
Рождение ребёнка
01.11.1870
Сын: Корниенко Кузьма Анисимович
Отец ребёнка: Корниенко Анисим Семенович
Рождение ребёнка
22.10.1874
Дочь: Зиновия Анисимовна
Отец ребёнка: Корниенко Анисим Семенович
Рождение ребёнка
19.01.1877
Дочь: Ксения Анисимовна
Отец ребёнка: Корниенко Анисим Семенович
Рождение ребёнка
10.03.1879
Сын: Корниенко Василий Анисимович
Отец ребёнка: Корниенко Анисим Семенович
Рождение ребёнка
03.10.1883
Дочь: Мульченко Мария Анисимовна
Отец ребёнка: Корниенко Анисим Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно