Кухтин Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухтин Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Кухтин Сергей Васильевич

Мать: Мария Алексеевна

Смерть
1944
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