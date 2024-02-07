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Кухтин Николай Сергеевич
Кухтин Николай Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Дата смерти
1944
Пол
Мужской
Отец
Кухтин Сергей Васильевич
1897 г.р.
Мать
Мария Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Кухтин Сергей Васильевич
Мать:
Мария Алексеевна
Смерть
1944
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