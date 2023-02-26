KIRSCH Jean — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKIRSCH Jean

KIRSCH Jean

avatar

Место рождения

Nousseviller Les Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE

Дата рождения

14.10.1739

Дата смерти

13.04.1820

Пол

Мужской

Отец

1679 г.р.

Мать

1700 г.р.

Жена

1741 г.р.
1746 г.р.

Дети

1762 г.р.
1765 г.р.
1768 г.р.
1770 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1739

Отец: Kirsch Pierre

Мать: Kirsch Catherine

Nousseviller Les Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Бракосочетание
20.01.1761

Жена: Kirsch Catherine

Schorbach, 57230, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
11.04.1762

Сын: Kirsch Daniel

Мать ребёнка: Kirsch Catherine

Lengelsheim, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
10.07.1765

Дочь: Marie Elisabeth

Мать ребёнка: Kirsch Catherine

Schorbach, 57230, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
06.02.1768

Дочь: Anne

Мать ребёнка: Kirsch Catherine

Schorbach, 57230, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
12.12.1770

Дочь: ?

Мать ребёнка: Kirsch Catherine

Schorbach, 57230, Moselle, Lorraine, FRANCE
Бракосочетание
16.02.1773

Жена: Kirsch Dorothee

Schorbach, 57230, Moselle, Lorraine, FRANCE
Смерть
13.04.1820
Lengelsheim, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close