KIRSCH Jean
Место рожденияNousseviller Les Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Дата рождения14.10.1739
Дата смерти13.04.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1739
Отец: Kirsch Pierre
Мать: Kirsch Catherine
Nousseviller Les Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Бракосочетание
20.01.1761
Жена: Kirsch Catherine
Schorbach, 57230, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
11.04.1762
Сын: Kirsch Daniel
Мать ребёнка: Kirsch Catherine
Lengelsheim, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
10.07.1765
Дочь: Marie Elisabeth
Мать ребёнка: Kirsch Catherine
Schorbach, 57230, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
06.02.1768
Дочь: Anne
Мать ребёнка: Kirsch Catherine
Schorbach, 57230, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
12.12.1770
Дочь: ?
Мать ребёнка: Kirsch Catherine
Schorbach, 57230, Moselle, Lorraine, FRANCE
Бракосочетание
16.02.1773
Жена: Kirsch Dorothee
Schorbach, 57230, Moselle, Lorraine, FRANCE
Смерть
13.04.1820
Lengelsheim, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE