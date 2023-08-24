Болабоня (Трубина) Фёкла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болабоня (Трубина) Фёкла Ивановна

Место рождения

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Болабоня Пётр Евдокимович

Отец ребёнка: Болабоня Евдоким Илларионович

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Болабоня Емельян Евдокимович

Отец ребёнка: Болабоня Евдоким Илларионович

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1872 ст.

Дочь: Тимошенко Васса Евдокимовна

Отец ребёнка: Болабоня Евдоким Илларионович

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1874 ст.

Дочь: Болабоня Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Болабоня Евдоким Илларионович

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1875 ст.

Дочь: Ежова Софья Евдокимовна

Отец ребёнка: Болабоня Евдоким Илларионович

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1877 ст.

Сын: Болабоня Савелий Евдокимович

Отец ребёнка: Болабоня Евдоким Илларионович

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1879 ст.

Сын: Болабоня Павел Евдокимович

Отец ребёнка: Болабоня Евдоким Илларионович

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1882 ст.

Сын: Болабоня Кузьма Евдокимович

Отец ребёнка: Болабоня Евдоким Илларионович

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1886 ст.

Сын: Болабоня Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Болабоня Евдоким Илларионович

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1890 ст.

Сын: Болабоня Лука Евдокимович

Отец ребёнка: Болабоня Евдоким Илларионович

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болабоня Евдоким Илларионович

Смерть
Неизвестно
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