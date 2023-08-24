Болабоня (Трубина) Фёкла Ивановна
Место рожденияОльховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Болабоня Пётр Евдокимович
Отец ребёнка: Болабоня Евдоким Илларионович
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Болабоня Емельян Евдокимович
Отец ребёнка: Болабоня Евдоким Илларионович
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1872 ст.
Дочь: Тимошенко Васса Евдокимовна
Отец ребёнка: Болабоня Евдоким Илларионович
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1874 ст.
Дочь: Болабоня Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Болабоня Евдоким Илларионович
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1875 ст.
Дочь: Ежова Софья Евдокимовна
Отец ребёнка: Болабоня Евдоким Илларионович
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1877 ст.
Сын: Болабоня Савелий Евдокимович
Отец ребёнка: Болабоня Евдоким Илларионович
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1879 ст.
Сын: Болабоня Павел Евдокимович
Отец ребёнка: Болабоня Евдоким Илларионович
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1882 ст.
Сын: Болабоня Кузьма Евдокимович
Отец ребёнка: Болабоня Евдоким Илларионович
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1886 ст.
Сын: Болабоня Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Болабоня Евдоким Илларионович
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1890 ст.
Сын: Болабоня Лука Евдокимович
Отец ребёнка: Болабоня Евдоким Илларионович
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно