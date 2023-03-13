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(Опарина) Анна
(Опарина) Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1758
Пол
Женский
Отец
Опаринъ Исай
1735 г.р.
Мать
Опарина Варвара Иванова
1735 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец:
Опаринъ Исай
Мать:
Опарина Варвара Иванова
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