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Мальцев Василий
Мальцев Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.12.1893
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Мальцев Епифан
1865 г.р.
Мать
Анна
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
SV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1893
Отец:
Мальцев Епифан
Мать:
Анна
Смерть
Неизвестно
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