Ларяева (Дунина) Татьяна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларяева (Дунина) Татьяна Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дунин Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1886 ст.

Муж: Ларяев Захар Никоноров

Фонд 627 Опись 273 Дело 81, стр. 63 об, 64
Рождение ребёнка
11.03.1888 ст.

Дочь: Самуилова Дарья Захарова

Отец ребёнка: Ларяев Захар Никоноров

Рождение ребёнка
18.06.1891 ст.

Сын: Ларяев Терентий Захарович

Отец ребёнка: Ларяев Захар Никоноров

Рождение ребёнка
21.06.1892 ст.

Дочь: Ларяева Агрипина Захарова

Отец ребёнка: Ларяев Захар Никоноров

Рождение ребёнка
26.10.1894 ст.

Дочь: Брагина Неонила Захарова

Отец ребёнка: Ларяев Захар Никоноров

Смерть
Неизвестно
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