Ларяева (Дунина) Татьяна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Дунин Никифор
Бракосочетание
22.10.1886 ст.
Фонд 627 Опись 273 Дело 81, стр. 63 об, 64
Рождение ребёнка
11.03.1888 ст.
Дочь: Самуилова Дарья Захарова
Отец ребёнка: Ларяев Захар Никоноров
Рождение ребёнка
18.06.1891 ст.
Сын: Ларяев Терентий Захарович
Отец ребёнка: Ларяев Захар Никоноров
Рождение ребёнка
21.06.1892 ст.
Дочь: Ларяева Агрипина Захарова
Отец ребёнка: Ларяев Захар Никоноров
Рождение ребёнка
26.10.1894 ст.
Дочь: Брагина Неонила Захарова
Отец ребёнка: Ларяев Захар Никоноров
Смерть
Неизвестно