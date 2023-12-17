Дунин Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунин Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дунин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дунин Прокопий Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломонида Никифорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дунин Илья Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломатина Вера Никифорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дунин Иван Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дунин Влас Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларяева Татьяна Никифорова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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