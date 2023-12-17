Дунин Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дунин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломонида Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дунин Илья Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломатина Вера Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дунин Иван Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дунин Влас Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларяева Татьяна Никифорова
Смерть
Неизвестно