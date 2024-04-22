(Григорьева) Феодосия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Бракосочетание
23.10.1905 ст.
Рождение ребёнка
07.09.1910 ст.
Сын: Варфоломеев-Вахрамов Михаил Исидорович
Отец ребёнка: Варфоломеев-Вахрамов Исидор Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1914 ст.
Сын: Варфоломеев-Вахрамов Андрей Исидорович
Отец ребёнка: Варфоломеев-Вахрамов Исидор Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1915 ст.
Дочь: Вахрамова Наталья Исидоровна
Отец ребёнка: Варфоломеев-Вахрамов Исидор Иванович
Смерть
Неизвестно