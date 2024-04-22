(Григорьева) Феодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Григорьева) Феодосия Григорьевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.10.1905 ст.

Муж: Варфоломеев-Вахрамов Исидор Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1910 ст.

Сын: Варфоломеев-Вахрамов Михаил Исидорович

Отец ребёнка: Варфоломеев-Вахрамов Исидор Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.07.1914 ст.

Сын: Варфоломеев-Вахрамов Андрей Исидорович

Отец ребёнка: Варфоломеев-Вахрамов Исидор Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.08.1915 ст.

Дочь: Вахрамова Наталья Исидоровна

Отец ребёнка: Варфоломеев-Вахрамов Исидор Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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