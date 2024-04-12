Шапошникова Наталия Александровна
Место рождения
Дата рождения10.08.1880
Дата смерти24.02.1883 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
10.08.1880
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1668 Запись 37Ж отец - Шапошников Александр Павлович Гжатский мещанин мать - Шапошникова Матрона Сергеевна Законная жена
Крещение
13.08.1880
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1668 Запись 37Ж Восприемники: Иванов Василий Иванович - Гжатский мещанин Шапошникова Анна Ерофеевна - Гжатского мещанина Шапошникова Алексея Павловича жена
Смерть
24.02.1883 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1785 Запись 12Ж Возраст: 2 года Причина смерти: от скорлатины Похоронена: на Соборном Предтечевском кладбище