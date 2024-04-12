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Шапошникова Наталия Александровна

Место рождения

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.08.1880

Дата смерти

24.02.1883 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

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ОК
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Место
Комментарий
Рождение
10.08.1880

Отец: Шапошников Александр Павлович

Мать: Шапошникова Матрона Сергеевна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1668 Запись 37Ж отец - Шапошников Александр Павлович Гжатский мещанин мать - Шапошникова Матрона Сергеевна Законная жена
Крещение
13.08.1880
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1668 Запись 37Ж Восприемники: Иванов Василий Иванович - Гжатский мещанин Шапошникова Анна Ерофеевна - Гжатского мещанина Шапошникова Алексея Павловича жена
Смерть
24.02.1883 ст.
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1785 Запись 12Ж Возраст: 2 года Причина смерти: от скорлатины Похоронена: на Соборном Предтечевском кладбище
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