Тетерина Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дрягинъ Якимъ Ивановъ
Рождение ребёнка
20.08.1899
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Тетеринъ Василий
Рождение ребёнка
01.11.1902
Сын: Тетеринъ Сергей
Отец ребёнка: Тетеринъ Василий
Рождение ребёнка
17.08.1905
Сын: Тетеринъ Петръ
Отец ребёнка: Тетеринъ Василий
Рождение ребёнка
24.03.1908
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Тетеринъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тетеринъ Василий