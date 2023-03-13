Тетерина Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерина Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дрягинъ Якимъ Ивановъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1899

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Тетеринъ Василий

Рождение ребёнка
01.11.1902

Сын: Тетеринъ Сергей

Отец ребёнка: Тетеринъ Василий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1905

Сын: Тетеринъ Петръ

Отец ребёнка: Тетеринъ Василий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1908

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Тетеринъ Василий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тетеринъ Василий

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