Заикина Вербанова Алена
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.2009
Дочь: Вербанова Виктория Руслановна
Отец ребёнка: Вербанов Руслан Дмитриевич
Рождение ребёнка
2016
Сын: Верюанов Николай Русланович
Отец ребёнка: Вербанов Руслан Дмитриевич