Кургашова (Костина) Гликерия 1-Я Жена Петровна 1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Кургашова (Костина) Гликерия 1-Я Жена Петровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1846, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Костин ПётрНеизвестно г.р.
Мать
Костина Марфа АлексеевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кургашов Афанасий Фёдорович1851 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Костин Пётр

Мать: Костина Марфа Алексеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
10.01.1871

Муж: Кургашов Афанасий Фёдорович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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