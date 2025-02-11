Кургашова (Костина) Гликерия 1-Я Жена Петровна
женский, родилась 1846, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКостин ПётрНеизвестно г.р.
МатьКостина Марфа АлексеевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кургашов Афанасий Фёдорович1851 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Костин Пётр
Мать: Костина Марфа Алексеевна
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.01.1871
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно