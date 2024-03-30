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Ушаков Марк Семенович
Ушаков Марк Семенович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Ушакова Сиклитиния Сидоровна
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать:
Ушакова Сиклитиния Сидоровна
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