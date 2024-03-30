Ушаков Марк Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушаков Марк Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: Ушакова Сиклитиния Сидоровна

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