Чуркин Иван Казак Р.Медвежьего 1 Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Ефим Иванов
Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Чуркин Андрей Иванов
Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: (Чуркина) Соломея Иванова
Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Чуркин Семен Иванов
Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: (Чуркина) Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
13.10.1799
Сын: Чуркин Алексей Казак Р. Медвежьего Иванов
Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Чуркин Михаил Иванов
Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Александрова
Смерть
Неизвестно