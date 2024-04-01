Чуркин Иван Казак Р.Медвежьего 1 Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркин Иван Казак Р.Медвежьего 1 Родионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Черкин Родион Отст. Драгун Р.Медвежьего Петров

Мать: Черкина1, Вереткова 2 Ирина Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Ефим Иванов

Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуркина Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Чуркин Василий Иванов

Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Чуркин Андрей Иванов

Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: (Чуркина) Соломея Иванова

Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Чуркин Семен Иванов

Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: (Чуркина) Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
13.10.1799

Сын: Чуркин Алексей Казак Р. Медвежьего Иванов

Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Чуркин Михаил Иванов

Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Александрова

Смерть
Неизвестно

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