Рысев Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рысев Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
12.09.1949
Мать ребёнка: Рысева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
05.03.1954
Дочь: Никитина Антонина Павловна
Мать ребёнка: Рысева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рысева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рысева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рысева Света Павловна
Мать ребёнка: Рысева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рысева Маша Павловна
Мать ребёнка: Рысева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демкина Людмила Павловна
Мать ребёнка: Рысева Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно