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Рысев Павел Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рысев Федор Матвеевич

Мать: Рысева Секлетия Матвеевна

Рождение ребёнка
12.09.1949

Сын: Рысев Сергей Павлович

Мать ребёнка: Рысева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
05.03.1954

Дочь: Никитина Антонина Павловна

Мать ребёнка: Рысева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рысев Инокентий Павлович

Мать ребёнка: Рысева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рысева Ольга Павловна

Мать ребёнка: Рысева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рысева Света Павловна

Мать ребёнка: Рысева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рысева Маша Павловна

Мать ребёнка: Рысева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демкина Людмила Павловна

Мать ребёнка: Рысева Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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