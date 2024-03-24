Лукин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1923

Дочь: Егорова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Лукина Пераскова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукин Василий

Мать ребёнка: Лукина Пераскова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукин Иван

Мать ребёнка: Лукина Пераскова

Смерть
Неизвестно
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