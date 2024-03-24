Лукин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукин Андрей
Рождение ребёнка
03.10.1923
Дочь: Егорова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Лукина Пераскова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукин Василий
Мать ребёнка: Лукина Пераскова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукин Иван
Мать ребёнка: Лукина Пераскова
Смерть
Неизвестно