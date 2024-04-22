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Кирсанов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Собинка, Собинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

20.01.1969

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1969

Отец: Кирсанов Алексей

Мать: Кирсанова Альбина

Собинка, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.04.1999

Сын: Кирсанов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Кирсанова Алла Игоревна

Заозерск, ЗАТО город Заозерск, Мурманская область
Рождение ребёнка
21.11.2005

Дочь: Кирсанова Марина Михайловна

Мать ребёнка: Кирсанова Алла Игоревна

Заозерск, ЗАТО город Заозерск, Мурманская область
Бракосочетание
15.02.?

Жена: Кирсанова Алла Игоревна

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