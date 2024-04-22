Кирсанов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1969
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1969
Отец: Кирсанов Алексей
Мать: Кирсанова Альбина
Рождение ребёнка
09.04.1999
Сын: Кирсанов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Кирсанова Алла Игоревна
Рождение ребёнка
21.11.2005
Дочь: Кирсанова Марина Михайловна
Мать ребёнка: Кирсанова Алла Игоревна
Бракосочетание
15.02.?
Жена: Кирсанова Алла Игоревна