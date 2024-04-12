Чугунов Григорий Брониславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунов Григорий Брониславович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

11.10.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1943 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1977

Отец: не указан

Мать: Василькова Елена Афанасьева

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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